رابطة دوري المحترفين السعودي: 25 أغسطس موعد بداية الموسم الرياضي 2022/ 2023

وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين ولجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقدت، يوم الثلاثاء الماضي، ورشتي عمل، مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لبحث روزنامة الموسم الرياضي المقبل 2022/ 2023.