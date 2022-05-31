رابطة دوري المحترفين السعودي: 25 أغسطس موعد بداية الموسم الرياضي 2022/ 2023

أُعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، اليوم الثلاثاء، عن موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022/ 2023.
ونشر الحساب الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عبر موقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "25 أغسطس المقبل، بداية موسمنا الجديد 2022/ 2023".
وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين ولجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقدت، يوم الثلاثاء الماضي، ورشتي عمل، مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لبحث روزنامة الموسم الرياضي المقبل 2022/ 2023.
واستقر المجتمعون في لجنة المسابقات بالرابطة والاتحاد، على أن يكون انطلاق الموسم الجديد يوم 25 أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن تنتهي منافسات الموسم الكروي الجاري (2021/ 2022) من دوري كأس المحترفين يوم 23 يونيو.