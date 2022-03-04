رسمياً.. الأهلي ينهي علاقته بمدرب الفريق "بيسنيك هاسي"

وتراجع أهلي جدة للمركز الحادي عشر على لائحة ترتيب الدوري، حيث توقف رصيده عند 25 نقطة، بعد الخسارة التي مني بها اليوم من أمام الاتفاق (1-0)، في الجولة 23 من دوري المحترفين.