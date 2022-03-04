رسمياً.. الأهلي ينهي علاقته بمدرب الفريق "بيسنيك هاسي"

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، إنهاء علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البلجيكي "بيسينك هاسي" لسوء نتائج الفريق هذا الموسم.
وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق الكروي الأول، متمنية له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة.
وتراجع أهلي جدة للمركز الحادي عشر على لائحة ترتيب الدوري، حيث توقف رصيده عند 25 نقطة، بعد الخسارة التي مني بها اليوم من أمام الاتفاق (1-0)، في الجولة 23 من دوري المحترفين.
وخاض الأهلي، تحت قيادة هاسي، 23 مباراة في الدوري، لم يفز إلا في 5 فقط، وتلقى 8 هزائم، مقابل 10 تعادلات.
كما قاد هاسي الأهلي في مباراتين بكأس خادم الحرمين الشريفين، فاز في واحدة وخسر الأخرى.
ولم يقنع هاسي جماهير الأهلي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق، بداية الموسم الحالي، وينتهي عقده في 30 يونيو 2023.