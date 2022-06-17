رسمياً.. "فيفا" يكشف عن المدن المستضيفة لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة عن المدن الـ16 التي ستحتضن مباريات مونديال 2026 والمقرر في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
ووفقًا لما ذكره "فيفا" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تم الكشف عن أسماء 16 مدينة ستستضيف منافسات مونديال 2026.
ونالت الولايات المتحدة الأميركية النصيب الأكبر بـ11 مدينة، في حين تمّ اختيار 3 مدن مكسيكية ومدينتين كنديتين لاستضافة العرس العالمي.
وفيما يلي قائمة المدن المستضيفة لمونديال 2026:
تورونتو - فانكوفر (كندا).
غوادالاخارا - ميكسيكو سيتي - مونتيري (المكسيك).
سياتل - سان فرانسيسكو - لوس أنجليس - كانساس سيتي - دالاس - أتلانتا - هيوستن - بوسطن - فيلادلفيا - ميامي - نيويورك/نيوجيرزي (الولايات المتحدة الأميركية).
وستقام نسخة كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبًا على أن يتم استضافة البطولة في 3 دول، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
يذكر أن قطر تستضيف بطولة كأس العالم 2022 في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخبًا.