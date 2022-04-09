"ريال مدريد" يعزز صدارته لليغا .. بثنائية في مرمى "خيتافي"

عزز فريق ريال مدريد صدارته لليغا بفوز ثمين هو الثالث على التوالي، بتغلبه على ضيفه خيتافي بهدفين دون رد، مساء أمس السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، في إطار الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.
نجح البرازيلي كاسيميرو من تسجيل هدف التقدم الأول للنادي الملكي في الدقيقة 38 من ضربة رأس رائعة إثر تمريرة حاسمة من مواطنه فينيسيوس جونيور، وأضاف الإسباني لوكاس فاسكيز الهدف الثاني لريال مدريد مستغلاً تمريرة حاسمةً من البرازيلي رودريغو في الدقيقة 68 من زمن اللقاء.
بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده بذلك إلى 72 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه إشبيلية فيما تجمد رصيد خيتافي عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.