"ريال مدريد" يعزز صدارته لليغا .. بثنائية في مرمى "خيتافي"

عزز فريق ريال مدريد صدارته لليغا بفوز ثمين هو الثالث على التوالي، بتغلبه على ضيفه خيتافي بهدفين دون رد، مساء أمس السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، في إطار الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.