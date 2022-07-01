ريمونتادا الهلال تعصف بأحلام الاتحاد.. والأهلي يهبط للمرة الأولى بتاريخه

تسيَّد فريق الاتحاد صدارة المسابقة في معظم جولاتها حتى بات الفارق مع أقرب ملاحقيه كبيرًا للغاية، لكن الهلال عاد من بعيد، واستغل تعثر المتصدر حتى اقتنص المركز الأول في الأمتار الأخيرة، ثم تُوج باللقب، وأطلق العنان لأفراح جماهيره باللقب الثامن عشر في تاريخه.