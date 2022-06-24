سباق حسم لقب الدوري السعودي يتأجّل للجولة الأخيرة

عادت الإثارة والتشويق إلى الملاعب السعودية بعد استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة الجولة 29 وما قبل الأخيرة، وذلك بعد توقف لقرابة 25 يومًا بسبب معسكر المنتخب الوطني في إسبانيا استعدادًا لنهائيات كأس العالم المقررة أواخر العام الحالي في قطر، ومشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أحرز لقبها.