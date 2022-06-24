سباق حسم لقب الدوري السعودي يتأجّل للجولة الأخيرة

عادت الإثارة والتشويق إلى الملاعب السعودية بعد استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة الجولة 29 وما قبل الأخيرة، وذلك بعد توقف لقرابة 25 يومًا بسبب معسكر المنتخب الوطني في إسبانيا استعدادًا لنهائيات كأس العالم المقررة أواخر العام الحالي في قطر، ومشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أحرز لقبها.
وقد أسدل الستار عن الجولة ما قبل الأخيرة، التي شهدت عودة الدوري لنشاطه مع بقاء الهلال والاتحاد على المسافة ذاتها ولكل منهما 64 نقطة مع فارق المواجهتين المباشرتين لصالح الأول "فاز ذهابًا 2-1 وإيابًا 3-1".
فقد استفاق الاتحاد في اللحظات الأخيرة وحول تأخره أمام مضيفه الاتفاق إلى فوز 3-1، مؤجِلًا بذلك حسم لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم إلى المرحلة الثلاثين الأخيرة، مع بقائه على المسافة ذاتها من الهلال الفائز بدوره على الفتح 3-0.
وأنهى الهلال الشوط الأول من مباراته ومضيفه الفتح متقدمًا 2-صفر بهدفي سالم الدوسري "10 و39"، رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعب الوسط الكولومبي غوستافو كويار بالإنذار الثاني "44".
ثم أمّن الفريق فوزه الخامس تواليًا بهدف ثالث عبر البديل المالي موسى ماريغا "80"، وكان بإمكانه إضافة الرابع لو أحسن عبدالله الحمدان ترجمة ضربة جزاء "87".
في ذات الوقت كان الاتحاد يتأخر أمام مضيفه الاتفاق في مستهل الشوط الثاني بهدف الألماني أمين يونس "60".
لكن البرازيلي رومارينيو أعاد الأمل للاتحاد بإدراكه التعادل في الدقيقة 73 من ضربة جزاء قبل أن يضعه في المقدمة بعد ثوانٍ معدودة "74"، وضمن الاتحاد تأجيل الحسم إلى المرحلة الختامية حين أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 87 عبر المغربي عبد الرزاق حمد الله.
ويختتم الفريقان الموسم يوم الاثنين حين يلعب الهلال والاتحاد على ملعبيهما ضد الفيصلي الثاني عشر، والباطن الثالث عشر اللذين ما زالا في دائرة خطر الهبوط، رغم فوز الأول على الطائي بهدف جوليو تافاريس من الرأس الأخضر "24"، والثاني على ضمك بهدفين للهولندي محمد رايحي "12 من ضربة جزاء"، ويوسف المزيريب "30"، مقابل هدف للإسباني خوسيه أنتونيو "6".
ويتقدم الفيصلي نقطتين عن كل من الأهلي الرابع عشر الذي خسر أمام الرائد 1-3، والاتفاق الخامس عشر الذي خسر أمام الاتحاد، فيما لا يبتعد الباطن سوى بفارق نقطة عنهما.
ولا يزال التعاون والرائد "33 نقطة لكل منهما" في دائرة الخطر أيضًا، بعد تعادل الأول مع الشباب "1-1"، وفوز الثاني على الأهلي بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها: عقيل بلغيث "43"، ورائد الغامدي "60"، والمغربي كريم البركاوي "83"، مقابل هدف للبرازيلي كارلوس إدواردو "5+90".
وبتعادلهما سلبًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن أبها والفيحاء البقاء في دوري الأضواء بعدما رفع كل منهما رصيده إلى 35 نقطة في المركزين السابع والثامن.
وحسم النصر المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة بفوزه على الحزم بأربعة أهداف لهدف، ضمن من خلالها المشاركة في كأس السوبر السعودي، وسجل أهداف النصر كل من: عبدالإله علي العمري "12"، والبرازيلي أندرسون تاليسكا "60 و3+90"، وسامي النجعي "85"، مقابل هدف للهولندي أولا جون "70 من ضربة جزاء".
وبات النصر متقدمًا بفارق 4 نقاط عن ملاحقه الشباب المتعادل مع التعاون بهدف لهدف، سجل هدف الشباب هتان سلطان باهبري "29"، في حين سجل الهولندي أِشرف المهديوي هدف التعاون "53".
الهلال يحقق الانتصار الـ20 على الفتح في دوري المحترفين.
الاتحاد ينتصر للمرة الأولى بعد 3 جولات حصد منها نقطة واحدة.
الباطن يحقق الانتصار الأول على ضمك في دوري المحترفين بعد ثلاث مباريات سابقة خسر اثنتين وتعادل في واحدة.
الرائد يسجل الانتصار الثالث على التوالي أمام الأهلي.
أبها يتعادل في آخر 3 مباريات متتالية يستضيفها للمرة الأولى في دوري المحترفين.
الفيصلي لا يخسر على أرضه للمرة السابعة تواليًا.
التعاون يحافظ على سجله خاليًا من الخسائر أمام الشباب ببريدة في 9 مباريات، ضمن دوري المحترفين.