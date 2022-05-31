سلمان آل خليفة: مصلحة كرة القدم الآسيوية ركن أساس في اختيار مستضيف الكأس القارية 2023

وقال: "بطولة كأس آسيا حققت في السنوات الأخيرة نجاحات لافتة على مختلف الأصعدة الفنية والتنظيمية والتسويقية؛ لذا فإننا معنيون بتعزيز تلك المكتسبات في النسخة القادمة للبطولة، من خلال توفير الأرضية الصلبة لتنظيم بطولة تجلب الفخر لأسرة كرة القدم الآسيوية، عبر رفع المستوى الفني، وتعزيز القيمة السوقية، وزيادة المتابعة الجماهيرية، ورفع الجودة التنظيمية".