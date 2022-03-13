"سيبولدي" مدرب الأهلي الجديد.. حارس مرمى ورجل أعمال.. هل تنقذ صفات "الميزان" "أخضر جدة"؟!

حملت اتجاهات الرأي للجمهور الأهلاوي الموجوع من حالة فريقه التشاؤم والإحباط فور إعلان إدارة "أخضر جدة" تعاقدها مع الأوروغوياني "روبرت سيبولدي"، المدرب المغمور الذي يخوض تجربته الأولى خارج الأمريكيتَيْن مع فريق يصارع الهبوط.

وُلد "سيبولدي" في 24 سبتمبر 1965؛ ويبلغ 57 عامًا، وطوله 193سم؛ وهذا الطول الفارع قاده بنجاح عندما كان حارس مرمى بارعًا في حماية شباكه، واليوم يشرف على فريق متخم مرماه بأهداف بلغت 31 هدفًا، تناوب على استقبالها المنتقل حديثًا للهلال محمد العويس، والحارس الناشئ محمد الربيعي.

وتنتظر "جيس دو" زوجة "ريبورت سيبولدي"، وطفلاها، إنجازًا يُكتب في سجله البسيط جدًّا؛ إذ بدأ مسيرته التدريبية في 2009 مدربًا جديدًا لـ Cruz Azul؛ ليحل محل "بنيامين جاليندو". وفي 2018 أعلن "سانتوس لاجونا" قبوله استقالة "سيبولدي" بعد خلاف مع أحد اللاعبين.

وفي عام 2021 أعلن نادي "تيخوانا" أن "سيبولدي" سيتولى مسؤولية النادي بعد استقالة المدرب السابق "بابلو جويدي" بعد الخسارة 2-3 أمام نادي مازاتلان، وكذلك في الربع الأخير من عام 2021 أعلن نادي "تيخوانا" أن "سيبولدي" لن يكون مدربًا للنادي في أعقاب الخسارة 0/ 3 أمام نادي "نيكاكسا".

والمدرب الجديد الذي خاض مباراته الأولى مع الأهلي "السبت"، واستطاع تجاوز الطائي بثلاثية، يُعتبر مؤثرًا، ومشهورًا في بلاده على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل Instagram، وFacebook، وTwiter، وYoutube، وتبلغ ثروته الصافية الهائلة من 5 إلى 10 ملايين دولار.

وللأشخاص الذين يؤمنون بالأبراج نشير إلى أن "سيبولدي" وُلد في برج الميزان. ومن صفات مواليد هذا البرج أنهم اجتماعيون ومحبوبون، ويستمعون جيدًا أكثر من الكلام والثرثرة، وأيضًا يتمتعون بالذكاء والقيادة، والإبداع والقدرة على حل المشاكل بطرق انسيابية، كما أن من وُلد في "الميزان يتصف بالتفاؤل، ويمتلك شخصية ملهمة للآخرين، وينظر للأمور بإيجابية، ويعتبر شخصية محبة لإتقان عملها"، وهذه إن تحققت مجتمعة أو جزء منها في المدرب الأهلاوي الجديد "سيبولدي" فالفريق سينجو –بعد إرادة الله- من الهبوط؛ وسيعود للمنافسة الموسم المقبل.