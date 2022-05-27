شاهد.. زيارة رسمية تشحذ همم أبطال التايكوندو قبل بطولتي آسيا والعالم

يواصل المنتخب السعودي للتايكوندو، معسكره التدريبي المقام بمدينة الرياض ضمن برنامجه الإعدادي للبطولات القادمة بداية ببطولة آسيا للمنتخبات للكبار التي ستقام شهر يوليو المقبل في كوريا الجنوبية وبطولة العالم للمنتخبات غرة نوفمبر القادم بالمكسيك؛ حيث تقام التدريبات على فترتين صباحية ومسائية بهدف تجهيز اللاعبين للظهور بمستوى عالٍ في هذه المشاركات.
ويتكون المعسكر من اللاعبين: فهد السميح، رياض الظافري، عبدالإله عسيري، لؤي غانم، حمد المبروك، كاظم الظافري، هشام الدوخي، محمد آل مداوي، نواف حسين، سامي الخيبري، مصطفى الخواهر، أحمد المولد، علي المبروك، محمد السويق، واللاعبة دنيا أبو طالب"؛ بإشراف المدرب الروسي قربان بوجداييف، والوطنيين محمد القحطاني وفهد الدويسان، والأخصائي محمد أزعوفي بإشراف من مدير المنتخبات ناصر القحطاني.
وعلى هامش التجهيز، زار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العميد شداد العمري وأعضاء مجلس الإدارة، معسكر المنتخب للوقوف على سير البرنامج الإعدادي وتحفيز اللاعبين، مبدياً ثقته الكبيرة في قدرتهم على تشريف الوطن في البطولات القادمة.
وكان "شداد" قد اجتمع بأعضاء مجلس الإدارة وتم مناقشة العديد من المواضيع المدرجة وتجهيز المنتخبات السعودية ، والمستجدات المدرجة في اللوائح الفنية والحكام، ومضاعفة الجهود في نشر اللعبة.
يشار إلى أن جميع العناصر أجرت أمس اختبارات وقياسات بدنية بالتعاون مع كلية علوم الرياضة والنشاط البدني قسم الميكانيكا الحيوية والسلوك الحركي بجامعة الملك سعود.