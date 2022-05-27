شاهد.. زيارة رسمية تشحذ همم أبطال التايكوندو قبل بطولتي آسيا والعالم

ويتكون المعسكر من اللاعبين: فهد السميح، رياض الظافري، عبدالإله عسيري، لؤي غانم، حمد المبروك، كاظم الظافري، هشام الدوخي، محمد آل مداوي، نواف حسين، سامي الخيبري، مصطفى الخواهر، أحمد المولد، علي المبروك، محمد السويق، واللاعبة دنيا أبو طالب"؛ بإشراف المدرب الروسي قربان بوجداييف، والوطنيين محمد القحطاني وفهد الدويسان، والأخصائي محمد أزعوفي بإشراف من مدير المنتخبات ناصر القحطاني.