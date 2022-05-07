صافرة "الحنفوش" تضبط مواجهة الهلال وضمك.. و"الحربي" للحزم والفيصلي

أعلنت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم السعودي، طواقم التحكيم للمباريات الثلاث، التي تقام اليوم السبت، ضمن ختام الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لللمحترفين، كما يلي: