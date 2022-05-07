صافرة "الحنفوش" تضبط مواجهة الهلال وضمك.. و"الحربي" للحزم والفيصلي

أعلنت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم السعودي، طواقم التحكيم للمباريات الثلاث، التي تقام اليوم السبت، ضمن ختام الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لللمحترفين، كما يلي:
ويقود الحكم شكري الحنفوش مباراة ضمك مع الهلال، ومعه محمد العبكير وعبدالرحيم الشمري (مساعدان)، ومحمد القرني (حكم رابع)، بينما يتولى تقنية الفيديو الحكم عبدالله الحربي ويعاونه حسن آل سلام.
فيما أسندت اللجنة إدارة مباراة الحزم والفيحاء للحكم فيصل البلوي، ويعاونه بدر الشمراني وسعيد آل مهدي (مساعدان)، وسعيد العكيري (حكم رابع)، وممدوح الشهدان لتقنية الفيديو ويساعده سامي العرفج.
وكلفت اللجنة طاقمًا أجنبيًا لمباراة الطائي والرائد بقيادة البلغاري جيورجي كاباكوف، ويعاونه مواطناه مارتين مارجاريتوف وديان فالكوف، ومعهم السعودي عبدالله الخربوش (حكم رابع)، فيما سيكون البرتغالي أنكونيو نوبري لتقنية الفيديو ويساعده مواطنه فابيو فيرسيمو.