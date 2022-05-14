ضربة موجعة لـ"الريدز".. إصابة محمد صلاح في نهائي كأس إنجلترا
تعرَّض النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، لإصابة خلال المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام فريق تشيلسي مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.
وسقط صلاح على أرض الملعب في الدقيقة الـ30 من دون تدخُّل من أي شخص، واشتكى من إصابة؛ وهرع الجهاز الطبي لليفربول إلى الملعب لتقديم الإسعافات الأولية لصلاح لدقائق عدة قبل أن يقرر المدرب الألماني يورغن كلوب استبداله بزميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا.
وبذلك يكون ليفربول قد تلقى بذلك ضربة موجعة، خاصة أنه يخوض مباراتين مهمتين في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كل من ساوثامبتون وولفرهامبتون. ويحتل "الريدز" المركز الثاني في جدول ترتيب "البريميرليغ" برصيد 86 نقطة متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.
كما أن ليفربول لديه قمة منتظرة في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام منافسه ريال مدريد السبت 28 مايو الجاري.