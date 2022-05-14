ضربة موجعة لـ"الريدز".. إصابة محمد صلاح في نهائي كأس إنجلترا

وسقط صلاح على أرض الملعب في الدقيقة الـ30 من دون تدخُّل من أي شخص، واشتكى من إصابة؛ وهرع الجهاز الطبي لليفربول إلى الملعب لتقديم الإسعافات الأولية لصلاح لدقائق عدة قبل أن يقرر المدرب الألماني يورغن كلوب استبداله بزميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا.