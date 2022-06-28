ضمك يعزز صفوفه بالدولي الجزائري عبد القادر بدران.. لموسمين

بدأ صاحب الـ30 عامًا مسيرته في اتحاد البليدة عام 2013، ومثّله في جميع الفئات العمرية على مدار 3 أعوام حتى الفريق الأول قبل أن ينتقل إلى وفاق سطيف موسم 2016 ويرتدي قميصه 3 أعوام ويتوج معه بالثلاثية المحلية عام 2017 "بطولة الدوري، كأس الجزائر، كأس السوبر".