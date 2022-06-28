ضمك يعزز صفوفه بالدولي الجزائري عبد القادر بدران.. لموسمين

أعلنت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبو نخاع، اليوم الثلاثاء، تعاقدها مع الدولي عبد القادر بدران لاعب منتخب الجزائر الأول لكرة القدم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الترجي التونسي.
ويأتي تعاقد خامس ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع الدولي الجزائري لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والدفاع عن ألوانه لمدة موسمين.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي تغريدة قال فيها: "عبد القادر بدران ضمكاوي لموسمين".
بدأ صاحب الـ30 عامًا مسيرته في اتحاد البليدة عام 2013، ومثّله في جميع الفئات العمرية على مدار 3 أعوام حتى الفريق الأول قبل أن ينتقل إلى وفاق سطيف موسم 2016 ويرتدي قميصه 3 أعوام ويتوج معه بالثلاثية المحلية عام 2017 "بطولة الدوري، كأس الجزائر، كأس السوبر".
في موسم 2019 رحل الدولي الجزائري إلى تونس ليخوض برفقة الترجي التونسي أول تجربة احترافية له خارج الجزائر، وكان أحد العناصر الأساسية التي قادت الترجي إلى تحقيق العديد من الألقاب أبرزها لقب الدوري التونسي مرتين.
ويعد بدران أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس العرب 2021 للمرة الأولى في تاريخه على حساب المنتخب التونسي 2-0.
وكانت وسائل إعلام محلية قد كشفت أن الصفقة ستكلف خزائن النادي مبلغ مليون دولار.