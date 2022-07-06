"طارق حامد" في "الاتحاد" نظير مليوني دولار

كشفت مصادر قريبة الصلة باللاعب طارق حامد لاعب نادي الزمالك المصري أنه أتم اتفاقه مع نادي الاتحاد للانتقال لصفوفه بدءاً من الموسم المقبل.
وبحسب تلك المصادر فإن اللاعب سيوقع لنادي الاتحاد مدة موسمين نظير مليوني دولار سنوياً مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.
وبدأ تفكير إدارة الاتحاد في اللاعب عقب رحيل البرتغالي أندريه فليبي بنهاية فترة إعارته، حيث تعتزم الاستغناء عن البرازيلي برونو هنريكي، بفسخ عقده مقابل دفع الشرط الجزائي.
وينتهي عقد اللاعب مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث دخل اللاعب في خلافات مع رئيس الزمالك بسبب الغياب عن المشاركة مع الفريق.