على حساب الفيحاء.. الحزم ينجح في إيقاف مسلسل الهزائم والعودة لسكة الانتصارات

نجح فريق الحزم الأول لكرة القدم في إيقاف مسلسل الهزائم، والعودة لسكة الانتصارات التي غاب عنها في آخر سبع جولات، بتغلبه على ضيفه الفيحاء (3-1)؛ لينعش آماله في البقاء، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم السبت على ملعب نادي الحزم في مدينة الرس، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بادر أصحاب الضيافة بافتتاح التسجيل عبر اللاعب ذعار العتيبي مترجمًا هجمة منظمة، نفَّذها زملاؤه قبل أن تصل إليه الكرة، ويضعها في الشباك عند الدقيقة الـ17.
وتمكّن ألكسندر ترايكوفسكي من تعديل النتيجة للفيحاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول مستغلاً عرضية مميزة من محمد البقعاوي، وسوء تمركز دفاع الحزم؛ ليودع الكرة برأسه داخل المرمى.
وفي الشوط الثاني نجح نوفل الزرهوني في منح التقدم مرة أخرى للحزم بتصويبة بعيدة المدى، أخطأ الحارس مسلم آل فريج في التعامل معها بشكل صحيح؛ لتفلت من يده، وتتابع طريقها نحو الشباك عند الدقيقة الـ59.
وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وبالتحديد عند الدقيقة الـ6+90، عزز لوكا ستويانوفيتش تقدُّم الحزم بالهدف الثالث من علامة الجزاء.
وبتلك النتيجة رفع فريق الحزم متذيل جدول الترتيب رصيده إلى 17 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 33 نقطة؛ احتل بها المركز السادس.