على حساب الفيحاء.. الحزم ينجح في إيقاف مسلسل الهزائم والعودة لسكة الانتصارات

نجح فريق الحزم الأول لكرة القدم في إيقاف مسلسل الهزائم، والعودة لسكة الانتصارات التي غاب عنها في آخر سبع جولات، بتغلبه على ضيفه الفيحاء (3-1)؛ لينعش آماله في البقاء، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم السبت على ملعب نادي الحزم في مدينة الرس، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.