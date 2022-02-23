غدًا الخميس.. سحب قرعة تصفيات كأس آسيا 2023

يقام يوم غد الخميس "24 فبراير" سحب قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين؛ وذلك في العاصمة الماليزية كوالالمبور بمشاركة 24 منتخبًا.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في القرعة إلى 4 مستويات، بناء على التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي "فيفا"، وسيضم كل مستوى 6 منتخبات، وستوزع المنتخبات على 6 مجموعات، ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى النهائيات، مع اختيار أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، والتي ستنضم إلى المنتخبات الـ13 التي تأهلت مباشرة إلى النهائيات.

ويضم المستوى الأول منتخبات: (أوزباكستان، البحرين، الأردن، قرغيزستان، فلسطين، الهند)، والمستوى الثاني يضم منتخبات: (تايلاند، طاجيكستان، الفلبين، تركمانستان، الكويت، هونج كونج)، والمستوى الثالث يضم منتخبات: (أفغانستان، ماليزيا، اليمن، المالديف، ميانمار، إندونيسيا)، والمستوى الرابع يضم منتخبات: (سنغافورة، النيبال، منغوليا، بنجلادش، وسريلانكا).