غدًا انطلاق نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية
كرة القدم الشاطئية
رياضة

غدًا انطلاق نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية

جازان تستضيف البطولة خلال الفترة من 18-23 مايو الجاري
سبق
سبق

تنطلق غدًا الأحد منافسات الدور نصف النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية والتي تستضيفها جازان خلال الفترة من 18-23 مايو الجاري.

وتقام الأحد مباراتا الدور نصف النهائي حيث يلتقي المنتخب البحريني بشقيقه الإماراتي عند الـ 6:30 مساءً، فيما يلتقي المنتخبان العماني والفلسطيني عند الساعة الـ 8 مساءً.

وكان المنتخب البحريني تأهل إلى نصف النهائي بعدما حسم صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، فيما حل المنتخب الفلسطيني ثانيًا بـ 3 نقاط.

في المقابل حسمت عمان صدارة المجموعة الأولى بانتصارين وخسارة وحيدة برصيد 6 نقاط، فيما حل المنتخب الإماراتي ثانيًا بنفس الرصيد.

يذكر أن مباريات البطولة تقام على ملعب جازان الشاطئي على كورنيش جازان الشمالي والذي يتسع لأكثر من ألفي مشجع.

جازان
بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية
ملعب جازان الشاطئي

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