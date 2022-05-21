غدًا انطلاق نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية

وتقام الأحد مباراتا الدور نصف النهائي حيث يلتقي المنتخب البحريني بشقيقه الإماراتي عند الـ 6:30 مساءً، فيما يلتقي المنتخبان العماني والفلسطيني عند الساعة الـ 8 مساءً.