رياضة
غدًا انطلاق نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية
جازان تستضيف البطولة خلال الفترة من 18-23 مايو الجاري
تنطلق غدًا الأحد منافسات الدور نصف النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية والتي تستضيفها جازان خلال الفترة من 18-23 مايو الجاري.
وتقام الأحد مباراتا الدور نصف النهائي حيث يلتقي المنتخب البحريني بشقيقه الإماراتي عند الـ 6:30 مساءً، فيما يلتقي المنتخبان العماني والفلسطيني عند الساعة الـ 8 مساءً.
وكان المنتخب البحريني تأهل إلى نصف النهائي بعدما حسم صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، فيما حل المنتخب الفلسطيني ثانيًا بـ 3 نقاط.
في المقابل حسمت عمان صدارة المجموعة الأولى بانتصارين وخسارة وحيدة برصيد 6 نقاط، فيما حل المنتخب الإماراتي ثانيًا بنفس الرصيد.
يذكر أن مباريات البطولة تقام على ملعب جازان الشاطئي على كورنيش جازان الشمالي والذي يتسع لأكثر من ألفي مشجع.