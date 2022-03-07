فهد العتيبي معلق "الكلاسيكو" بين الهلال والاتحاد لـ "سبق ": نحن على موعد مع قمة منتظرة

يقوم المعلق الرياضي المعروف فهد العتيبي، بالتعليق والوصف على قمة " كلاسيكو" الكرة السعودية الذي يجمع فريق الهلال الأول لكرة القدم وشقيقه الاتحاد، غداً الثلاثاء، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في لقاء مؤجل من الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .