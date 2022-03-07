فهد العتيبي معلق "الكلاسيكو" بين الهلال والاتحاد لـ "سبق ": نحن على موعد مع قمة منتظرة

يقوم المعلق الرياضي المعروف فهد العتيبي، بالتعليق والوصف على قمة " كلاسيكو" الكرة السعودية الذي يجمع فريق الهلال الأول لكرة القدم وشقيقه الاتحاد، غداً الثلاثاء، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في لقاء مؤجل من الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وتقوم شركة الرياضة السعودية عبر قنوات ssc بنقل قمة الهلال والنصر، حيث تم إسناد مهمة الوصف والتعليق للمعلق المعروف فهد العتيبي، والذي بدوره قال لـ "سبق" :" نحن على موعد مع قمة تفي بالوعود إن شاء الله، بين فريقين عريقين ليس على المستوى المحلي والخليجي والعربي، بل على المستوى الآسيوي " .
الجدير بالذكر أن الاتحاد يتربع على قمة سلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 54 نقطة، ويأتي الهلال رابعاً برصيد 40 نقطة، مع أفضلية مباراتين مؤجلتين أمام الاتفاق والفيحاء .