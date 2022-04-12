"فياريال" يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء "بايرن ميونخ"

فجر فياريال الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصاء بايرن ميونخ من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، بتعادله معه بهدف لمثله، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب أليانز أرينا، في مباراة الإياب من دور ربع نهائي المسابقة.