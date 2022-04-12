"فياريال" يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء "بايرن ميونخ"

فجر فياريال الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصاء بايرن ميونخ من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، بتعادله معه بهدف لمثله، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب أليانز أرينا، في مباراة الإياب من دور ربع نهائي المسابقة.
افتتح أصحاب الضيافة التسجيل عن هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 52، وأدرك فريق الغواصة الصفراء التعادل عن طريق صامويل تشوكويزي قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين.
وتأهل الفريق الإسباني للمربع الذهبي، بعد فوزه بمجموع المباراتين (2-1)، حيث فاز ذهابًا في معقله بهدف دون رد.