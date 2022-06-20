في افتتاح بطولة كأس العرب للصالات ..3 انتصارات وتعادل

وفي المجموعة الثانية، تعادل منتخبا مصر والعراق بنتيجة 3-3، ليحصد كل منهما نقطة واحدة, أما في المجموعة الثالثة، فاز المنتخب الفلسطيني على نظيره السعودي بنتيجة 6-4، ليحصد أول 3 نقاط ويتصدر جدول الترتيب، على أن يلتقي المنتخب الليبي غدًا.