في الجولة 22 من دوري المحترفين.. التعاون والطائي "حبايب"

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الطائي وضيفه التعاون 1/1، التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية بحائل ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة أصبح الطائي في المركز التاسع رافعًا رصيده إلى 26 نقطة، كما أضاف التعاون نقطة لرصيده؛ حيث بات يملك 23 بالمركز الثاني عشر.

تقدم أصحاب الضيافة أولًا عن طريق المدافع حسن الجبيري بتصويبة قوية، بعد أن تابع عرضية زميله أمير سيعود بالشباك في غفلة من دفاعات التعاون وذلك في الدقيقة "26".

وأدرك التعاون تعديل النتيجة بواسطة النيران الصديقة حينما سجل المحترف الأرجنتيني توبياس فيغيرو بالخطأ في مرماه عند الدقيقة "67".

وأكمل فريق التعاون المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 73 بعد أن أشهر الحكم البرتغالي فابيو فيريسيمو البطاقة الحمراء للاعب سليمان هزازي نتيجة تدخله العنيف على لاعب الطائي كولين زفاي.