في تقنية حكم الفيديو المساعد.. الفيفا يعتمد الاتحاد السعودي ضمن الاتحادات الخبيرة

وكان الاتحاد السعودي دشن في فبراير الماضي المركز الموحّد لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري يلو للمحترفين، ليكون الاتحاد السعودي هو السابع عالميًا بعد الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الهولندي، الفرنسي والسويسري الذي يدشّن المركز الموحد للفار، كما تم اعتماد استخدام التقنية رسميًا في دوري يلو للمحترفين اعتبارًا من الدور الثاني من الموسم الرياضي المُنتهي.