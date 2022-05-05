في "ديربي الرياض" المنتظر.. "فارق النقطة" يشعل قمة النصر والشباب

قمة مرتقبة تجمع الفريق الكروي الأول بنادي الشباب مع شقيقه النصر، غدًا الجمعة، في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، عند الساعة 8:50 مساءً.