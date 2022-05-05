في "ديربي الرياض" المنتظر.. "فارق النقطة" يشعل قمة النصر والشباب

قمة مرتقبة تجمع الفريق الكروي الأول بنادي الشباب مع شقيقه النصر، غدًا الجمعة، في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، عند الساعة 8:50 مساءً.
مواجهة ثالثة لمدرب الشباب الروماني "سوموديكا"؛ حيث يسعى لتعويض الخسارتين أمام النصر.
ويخوض الشباب اللقاء بنشوة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022، بل ومتصدرًا لمجموعته.
فيما يدخل النصر اللقاء بقيادة مدربه الأرجنتيني "روسو" وعينه على خطف مقعد آسيوي، بعد أن تلاشت أحلام الظفر بلقب الدوري.
يذكر أن النصر يحتلّ المركز الثالث برصيد 48 نقطة، يليه الشباب برصيد 47 نقطة؛ لذا من المتوقع أن يشعل فارق النقطة المواجهة المنتظرة، خاصة أن مباريات الفريقين باتت تحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة في السنوات الأخيرة؛ نظرًا لتواجد كوكبة من النجوم في الفريقين، إلى جانب ارتفاع وتيرة الصراع الإعلامي والجماهيري بين الطرفين.