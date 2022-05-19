رياضة

في قمة "الكأس" بين الهلال والفيحاء.. تعرف على تشكيلة الفريقين

في قمة "الكأس" بين الهلال والفيحاء.. تعرف على تشكيلة الفريقين
سبق
سبق

أعلن ناديا الهلال والفيحاء عن قائمتي فريقَيْهما الأساسيتين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستقام مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 9:30 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

الهلال:

عبدالله المعيوف - ناصر الدوسري - علي آل بليهي - جانغ هيون سو - محمد البريك - عبدالله عطيف - سلمان الفرج - ماثيوس بيريرا - موسى ماريغا - سالم الدوسري - أوديون إيجالو.

الفيحاء:

ستويكوفيتش - سامي الخيبري - محمد البقعاوي - حسين الشويش - أحمد بامسعود - محمد أبوسبعان - ريكاردو ريلر - عبدالرحمن السفري - باناجيوتس - سلطان مندش - ترايكوفسكي.

الهلال
الفيحاء
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
كأس الملك
كأس خادم الحرمين الشريفين

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