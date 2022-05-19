في قمة "الكأس" بين الهلال والفيحاء.. تعرف على تشكيلة الفريقين

أعلن ناديا الهلال والفيحاء عن قائمتي فريقَيْهما الأساسيتين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستقام مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 9:30 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.