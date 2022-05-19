في قمة "الكأس" بين الهلال والفيحاء.. تعرف على تشكيلة الفريقين

أعلن ناديا الهلال والفيحاء عن قائمتي فريقَيْهما الأساسيتين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستقام مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 9:30 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
عبدالله المعيوف - ناصر الدوسري - علي آل بليهي - جانغ هيون سو - محمد البريك - عبدالله عطيف - سلمان الفرج - ماثيوس بيريرا - موسى ماريغا - سالم الدوسري - أوديون إيجالو.
ستويكوفيتش - سامي الخيبري - محمد البقعاوي - حسين الشويش - أحمد بامسعود - محمد أبوسبعان - ريكاردو ريلر - عبدالرحمن السفري - باناجيوتس - سلطان مندش - ترايكوفسكي.