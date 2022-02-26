في مباراة عودة "إريكسن".. "نيوكاسل" يفوز على مستضيفه برينتفورد بثنائية

واصل فريق نيوكاسل يونايتد نتائجه الإيجابية عقب تغلبه على برنتفورد بهدفين دون مقابل اليوم السبت، وحقق فوزه الرابع في آخر خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرَّض برنتفورد لضربة من البداية بعد طرد جوش داسيلفا في الدقيقة الـ11، واستغل نيوكاسل الزيادة العددية، وتقدَّم بهدف جويلينتون في الدقيقة الثالثة والثلاثين، قبل أن يعزز زميله جو ويلوك النتيجة في الدقيقة الـ(44) من عمر المباراة.

وشهدت المباراة عودة الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن إلى المنافسات بعد ثمانية أشهر من الأزمة القلبية التي تعرض لها في كأس أوروبا الصيف الماضي، وذلك عندما دخل بديلاً مع فريقه الجديد برينتفورد.

وتقدم نيوكاسل إلى المركز الـ14، بينما تراجع برنتفورد إلى المركز الـ15 بفارق ثلاث نقاط عن بيرنلي القابع في بداية منطقة الهبوط، الذي يملك ثلاث مباريات إضافية.