في مباراة مثيرة.. سالم "الحاسم" يرفض هزيمة الهلال أمام الشارقة

أنقذ سالم الدوسري فريقه الهلال من الهزيمة أمام شقيقه الشارقة الإماراتي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت.
وانتهت المباراة التي أُقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.
أهداف المباراة سجلها اللاعب عثمان كامارا في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة قبل أن يضيف اللاعب ماجد راشد الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ46 من عمر شوط المباراة الأول.
اللاعب متعب المفرج نجح في تسجيل هدف التعديل للهلال في الدقيقة الـ78 قبل أن يتعادل سالم الدوسري لفريقه بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ95.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال عند النقطة رقم 13، كما ارتفع رصيد الشارقة الإماراتي عند النقطة رقم 5 في المركز الثالث خلف الريان القطري صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.