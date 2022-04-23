في مباراة مثيرة.. سالم "الحاسم" يرفض هزيمة الهلال أمام الشارقة

أهداف المباراة سجلها اللاعب عثمان كامارا في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة قبل أن يضيف اللاعب ماجد راشد الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ46 من عمر شوط المباراة الأول.