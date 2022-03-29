في نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة.. الاتحاد يصطدم بالنصر والإثارة تجمع الهلال والوحدة

تقام غدًا الأربعاء مواجهتا دور نصف النهائي لكأس وزارة الرياضة لكرة السلة، على صالة وزارة الرياضة في المدينة المنورة؛ حيث يلتقي فريق الاتحاد بنظيره فريق النصر عند الساعة الـ5 مساءً، بعد أنْ وصل للمباراة بعد فوزه على فريق الفتح في الدور ربع النهائي، فيما تجاوز فريق النصر نظيره فريق الأهلي في الدور ذاته ليصل لدور نصف النهائي.