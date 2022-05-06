قبل 4 مراحل على النهاية.. صراع هدَّاف الدوري السعودي يشتعل

فقد واصل البرازيلي رومارينهو من الضغط على النيجيري أوديون إيغالو، لاعب الهلال متصدر هدافي الدوري السعودي للمحترفين (19 هدفًا)، بعد أن سجَّل هدفين في مباراة فريقه مع الفتح التي انتهت بالتعادل (4-4)؛ ليرتقي للوصافة بـ17 هدفًا متقدمًا على مواطنه تاليسكا، ومقلصًا الفارق مع إيغالو إلى هدفين قبل 4 مباريات على نهاية الموسم.