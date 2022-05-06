قبل 4 مراحل على النهاية.. صراع هدَّاف الدوري السعودي يشتعل

مع اقتراب الموسم الكروي من نهايته اشتد صراع المنافسة على قائمة الهدافين لدوري المحترفين السعودي وسط ارتفاع معدلات الترقب حول هوية الفائز بجائزة الهداف للموسم الرياضي الجاري 2021/ 2022؛ وذلك في ظل تألُّق العديد من النجوم خلال الموسم الحالي.
فبعد ختام مباريات اليوم من منافسات الجولة الـ26 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عادت المنافسة من جديد على صراع قائمة الهدافين بعد أن تمكَّن لاعبون عدة من تقليص الفارق مع متصدر لائحة الهدافين النيجيري إيغالو.
فقد واصل البرازيلي رومارينهو من الضغط على النيجيري أوديون إيغالو، لاعب الهلال متصدر هدافي الدوري السعودي للمحترفين (19 هدفًا)، بعد أن سجَّل هدفين في مباراة فريقه مع الفتح التي انتهت بالتعادل (4-4)؛ ليرتقي للوصافة بـ17 هدفًا متقدمًا على مواطنه تاليسكا، ومقلصًا الفارق مع إيغالو إلى هدفين قبل 4 مباريات على نهاية الموسم.
ويلتقي كلا اللاعبَين في مواجهة مباشرة الأسبوع المقبل حينما يحل الهلال ثالث الترتيب ضيفًا على المتصدر الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في مواجهة ربما ستكون حاسمة لمنافسة الاتحاد على اللقب، وأيضًا على سباق الهدافين.
كما زاد أندرسون تاليسكا من حظوظه بالمنافسة على لقب هداف الدوري بعد أن ساهم بتسجيل هدفين من أهداف انتصار فريقه على الشباب (4-2) رافعًا غلته التهديفية إلى 16 هدفًا.