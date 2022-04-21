"قنا عسير" تُلفت الأنظار بدورتها الرياضية الرمضانية ورئيس اتحاد كرة القدم يتفاعل

سجّلت مركز قنا غرب منطقة عسير، إنجازًا رياضيًّا كبيرًا بعد افتتاح ملعبها الذي أنشأته بلديتها وافتُتِح قبيل رمضان بيومين؛ ليحتضن الدورة الرياضية الرمضانية لكرة القدم؛ لكن الأمر خرج عن العادة والمألوف؛ فقد شهدت الدورة التي نظمها عدد من أبناء قنا، حضورًا كبيرًا منذ انطلاقتها مطلع شهر رمضان الجاري، تجاوز المائتي ألف مشجع من مختلف أرجاء المنطقة، بمعدل 7 آلاف في المباراة الواحدة، والذين كانوا يقومون بحجز مقاعدهم بطرق عجيبة ومثيرة كانت محط إعجاب الجميع، وتناولتها العديد من القنوات الفضائية والبرامج الرياضية، تمثلت في حجز المقاعد بواسطة وضع الصخور أو الفرش أو القصاصات الورقية التي تستحلف الغير بعدم الجلوس في تلك الأماكن؛ في الوقت الذي عَمِدَ فيه البعض إلى النوم في المكان والتناوب على حجز المكان قبل المباراة النهائية بـ24 ساعة.. وهو الأمر الذي أثار حفيظة عدد من المسؤولين؛ حيث وجّه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بالرفع له بتقرير كامل عن البطولة؛ ليتم دعمها ورعايتها مستقبلًا.