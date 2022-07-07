"كأس العالم" يتغنى بهدف العويران في مرمى بلجيكا

استعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ذكريات الهدف الأسطوري الذي سجله نجم المنتخب السعودي الأول سعيد العويران، في مونديال 1994، بمناسبة مرور 26 عامًا على تسجيله واحدًا من أجمل الأهداف في تاريخ البطولة، إن لم يكن أجملها.
واحتفى الحساب الرسمي لكأس العالم FIFA عبر "تويتر"، بهدف النجم سعيد العويران في شباك المنتخب البلجيكي، ضمن مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم عام 1994 الذي نظمته الولايات المتحدة الأمريكية، ووصفه بأنه "هدفٌ مارادوني".
ونشر الحساب الرسمي لـ"كأس العالم FIFA" عبر "تويتر" فيديو لهدف سعيد العويران، وعلق قائلًا: "ما أحلاك يا سعيد!.. هدفٌ مارادوني، يعدُّه البعض أجمل هدف سعودي في تاريخ كأس العالم”.
وعلق "فيفا" على الهدف عبر موقعه الإلكتروني الرسمي قائلًا: "تقمص سعيد العويران دور أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، لينطلق من منتصف الملعب إلى مرمى بلجيكا في كأس العالم الولايات المتحدة ١٩٩٤".
وتابع "فيفا" وصفه لهدف العويران المارادوني قائلًا: "مراوغًا كل من وقف في وجهه ليسجل هدفًا صُنف بين أفضل الأهداف في تاريخ كؤوس العالم".