"كأس العالم" يتغنى بهدف العويران في مرمى بلجيكا

استعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ذكريات الهدف الأسطوري الذي سجله نجم المنتخب السعودي الأول سعيد العويران، في مونديال 1994، بمناسبة مرور 26 عامًا على تسجيله واحدًا من أجمل الأهداف في تاريخ البطولة، إن لم يكن أجملها.