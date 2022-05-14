لاعبة أخضر السيدات "فرح جفري": ميسي اللاعب الملهم بالنسبة لي

أبدت فرح جفري، لاعبة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سعادتها بلقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على هامش حضوره إلى جدة، بعد أن أصبح سفيرًا للسياحة السعودية.
ونشرت فرح صورًا لها مع ميسي، وهي تقدم إليه هدية، عبارة عن قميصها مع المنتخب السعودي.
وكتبت جفري عبر حسابها الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي: «كبرت وأنا أتفرج على إبداع ميسي في الملعب. يلهمني دائمًا مثلما ألهم الملايين بطريقة لعبه وأدائه المبهر. سعيدة جدًّا بإتاحة الفرصة لمقابلة ليونيل. أرحب به سفيرًا للسياحة السعودية".
وقضى النجم الأرجنتيني أيامًا عدة في جدة، وزار المواقع التاريخية برفقة مواطنه وزميله لياندرو باريديس وأصدقائهما، إضافة إلى استمتاعه بشواطئ البحر الأحمر الذي نال إعجابه، وفق ما ذكر عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام» موقع التواصل الاجتماعي.