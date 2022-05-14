لاعبة أخضر السيدات "فرح جفري": ميسي اللاعب الملهم بالنسبة لي

أبدت فرح جفري، لاعبة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سعادتها بلقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على هامش حضوره إلى جدة، بعد أن أصبح سفيرًا للسياحة السعودية.