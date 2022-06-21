لجنة الاحتراف تحدد فترات تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2022-2023 .. تعرف على المواعيد

وكشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أيضًا موعد بدء فترة التسجيل الثانية المسمى بالفترة الشتوية، والتي تبدأ في الأول من يناير 2023، وتستمر حتى الثامن والعشرين من يناير 2023م.