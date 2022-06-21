لجنة الاحتراف تحدد فترات تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2022-2023 .. تعرف على المواعيد

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء ، مواعيد فترات تسجيل اللاعبين لدوري المحترفين ودوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2022-2023.
وحددت لجنة الاحتراف الثامنة والعشرون من يونيو الجاري موعدًا لبدء الفترة الأولى (الصيفية) لتسجيل اللاعبين في الدوريات الثلاثة السابقة.
فيما سيكون اليوم الأخير من شهر أغسطس المقبل موعدًا لإغلاق الميركاتو الصيفي بالنسبة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كما حددت اللجنة يوم الثامن من سبتمبر القادم موعد إغلاق الميركاتو الصيفي لدوري الدرجة الأولى، فيما سيكون الـ17 من سبتمبر اليوم الأخير لتسجيل اللاعبين في دوري الدرجة الثانية.
وكشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أيضًا موعد بدء فترة التسجيل الثانية المسمى بالفترة الشتوية، والتي تبدأ في الأول من يناير 2023، وتستمر حتى الثامن والعشرين من يناير 2023م.