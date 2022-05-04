لقاء صعب يجمع الأهلي والباطن .. و"مفترق طرق" في قمة التعاون والاتفاق

تنطلق، غدًا الخميس، منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين، بعد توقف دام أكثر من 40 يومًا.
يحل الاتفاق ضيفًا على نظيره التعاون، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.
لقاء عنوانه "مفترق طرق" للفريقين، حيث إن فارق النقطتين لصالح التعاون ( 26 نقطة ) يشعل المواجهة، وشعار اللقاء الهروب أولاً من دائرة شبح الهبوط الذي يلاحق الفريقين، والاتفاق يقع في منطقة الخطر أكثر ( المركز 15- 24 نقطة ).
يستضيف الباطن نظيره الأهلي، على أرض ملعب الباطن بحفر الباطن.
مواجهة صعبة للطرفين ، بل وتشكل خطرًا كبيرًا في رحلة الهبوط بالنسبة للباطن ( المركز 14- 25 نقطة)، فيما يسعى الأهلي للزحف أكثر نحو مناطق الأمان ( الوسط).
لذا من المتوقع أن تحظى المواجهة بالحذر من جانب الطرفين، في مباراة عنوانها التمسك بـ"طوق النجاة".
تُقام يوم الجمعة 3 مواجهات مثيرة، لعل أبرزها لقاء "ديربي الرياض" الذي يجمع النصر والشباب ، ولقاء "منعطف خطر" يجمع الاتحاد ( المتصدر والقريب لحسم اللقب) أمام الفتح، وإثارة مرتقبة في مواجهة أبها والفيصلي.
تختتم الجولة السبت المقبل، بلقاء يجمع ضمك والهلال، فيما يواجه الحزم نظيره الفيحاء، ويستضيف الطائي شقيقه الرائد.