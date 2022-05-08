محامٍ وقانوني يوضح أسباب صدور القرار في قضية "كنو" خلال الإجازة الرسمية

جاء ذلك في تعليقه على صدور القرار في قضية اللاعب الدولي ونادي الهلال محمد كنو، في إجازة العيد بعد أن أسدلت غرفة فض المنازعات عن جملة من العقوبات في قرار قابل للاستئناف ضد اللاعب والنادي، وهي: الإيقاف لـ4 أشهر، ومنع الهلال من التسجيل لفترتين وتعويض نادي النصر 27 مليون ريال.