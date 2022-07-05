مدرب الاتحاد السابق :اتفقت مع الإدارة على التجديد.. وتفاجأت بالتفاوض مع نونو سانتو

وأضاف: كان لدي اتفاق مع النادي لتمديد التعاقد لموسم آخر وقبل يومين من انتهاء العقد، اتفقنا على شروط التجديد، لكنني اكتشفت من خلال الصحافة أن الإدارة كانت تتفاوض مع مدرب آخر، وفي النهاية قرر النادي تعيين نونو إسبيريتو سانتو.