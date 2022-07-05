مدرب الاتحاد السابق :اتفقت مع الإدارة على التجديد.. وتفاجأت بالتفاوض مع نونو سانتو

كشف الروماني كوزمين كونترا مدرب الاتحاد السابق أنه اتفق قبل يومين من انتهاء عقده مع إدارة النادي على تجديد التعاقد لموسم آخر .
وقال كونترا في حوار مع برنامج "لا يبزارا دي كينتانا" على راديو ماركا الإسباني: كان موسماً معقداً ولم يكن من السهل تحمل الضغوطات، لقد كنا نقاتل على البطولة حتى اللحظة الأخيرة.
وأضاف: كان لدي اتفاق مع النادي لتمديد التعاقد لموسم آخر وقبل يومين من انتهاء العقد، اتفقنا على شروط التجديد، لكنني اكتشفت من خلال الصحافة أن الإدارة كانت تتفاوض مع مدرب آخر، وفي النهاية قرر النادي تعيين نونو إسبيريتو سانتو.
وإشراف كونترا على تدريب الاتحاد بعد بداية الموسم الماضي وكان يتصدر مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لفترة طويلة قبل أن يفقد المركز الأول قبل جولتين من النهاية لمصلحة الهلال الذي فاز بالبطولة في نهاية المطاف.
وتولى كونترا تدريب اتحاد جدة في 29 مباراة ببطولتي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، فاز 19 مرة، مقابل التعادل في خمس مناسبات والخسارة مثلها.
وعن خطته المستقبلية أجاب: سأنتظر العروض التي تصلني، وإن كنت أحلم بالعودة إلى إسبانيا والتدريب هناك.
وكانت إدارة الاتحاد، قد أعلنت أمس، انتهاء مسيرة المدرب الروماني كوزمين كونترا مع الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن قاده إلى وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و تعيين المدرب البرتغالي نونو سانتو ليتولى مهمة تدريب الفريق لموسمين.