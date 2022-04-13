مدرب الشباب "سوموديكا": مباراتنا أمام فريق القوة الجوية صعبة

أشار مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب "سوموديكا" إلى صعوبة مباراة فريقه أمام القوة الجوية، وقال: هذه المباراة ستكون صعبة؛ إذ شاهدت مباراة القوة الجوية الأولى أمام الجزيرة، وقد لعبوا مباراة جيدة، وفي المقابل لم أتوقع خسارتهم أمام مومباي؛ إذ تلقوا هدفين من كرتَين ثابتتَين، واحدًا من ضربة جزاء، والثاني من ركنية.
جاء حديث المدرب الروماني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة القوة الجوية العراقي غدًا الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
وأضاف: فريق القوة الجوية ليس من الفرق السهل الفوز عليها، ولكن آمل أن نتمكن من الحصول على النقاط الثلاث كي نقترب من التأهل للدور الثاني.
وأوضح حول نجاح فريقه في المحافظة على نظافة شباكه في أول مباراتين: الحفاظ على نظافة شباكنا أمر مهم جدًّا، وأنا عندما دربت الشباب من قبل كان عندي أفضل خط دفاع في الدوري؛ إذ إنني أعتبر أن الأساس في بناء أي فريق هو صلابة خط دفاعه، وأنا أولي أهمية كبيرة لهذا الأمر.
واختتم "سوموديكا": القوة الجوية يلعب بثلاثة لاعبين في مركز قلب الدفاع، وهو أمر يجعل مهمة التسجيل أمامهم صعبة للغاية، وأنا أعرف ذلك؛ لأنني عندما ألعب بهذه الطريقة يكون من الصعب التسجيل في مرمانا.