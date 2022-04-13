مدرب الشباب "سوموديكا": مباراتنا أمام فريق القوة الجوية صعبة

وأوضح حول نجاح فريقه في المحافظة على نظافة شباكه في أول مباراتين: الحفاظ على نظافة شباكنا أمر مهم جدًّا، وأنا عندما دربت الشباب من قبل كان عندي أفضل خط دفاع في الدوري؛ إذ إنني أعتبر أن الأساس في بناء أي فريق هو صلابة خط دفاعه، وأنا أولي أهمية كبيرة لهذا الأمر.