مدرب النصر يغادر إلى قطر لحضور قرعة كأس العالم

يشار إلى أن قرعة المونديال ستقام مساء اليوم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة القطرية، وستشهد القرعة توزيع المنتخبات الـ32 على ثماني مجموعات في البطولة التي ستقام خلال المدة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022م.