مدرب النصر يغادر إلى قطر لحضور قرعة كأس العالم

أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة، مغادرة مدرب الفريق الكروي الأول الأرجنتيني ميغيل روسو، إلى دولة قطر لحضور قرعة نهائيات كأس العالم 2022م، بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "غادر مدرب الفريق الأول السيد ميغيل روسو إلى دولة قطر، وذلك لحضور قرعة كأس العالم 2022، بعد تلقيه دعوة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".
يشار إلى أن قرعة المونديال ستقام مساء اليوم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة القطرية، وستشهد القرعة توزيع المنتخبات الـ32 على ثماني مجموعات في البطولة التي ستقام خلال المدة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022م.