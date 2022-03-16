مدرب الهلال السابق "جارديم": "أحببت هذا البلد وقضيت وقتًا رائعًا في الرياض"

امتدح مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم السابق، البرتغالي ليوناردو جارديم، السابق، الفترة التي قضاها مع فريقه في السعودية، واصفًا إياها بالرائعة، مؤكدًا احتفاظه بعلاقات جيدة مع النادي السعودي ومسؤوليه خلال الفترة الحالية.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ريكورد"، الأربعاء، قال جارديم: "لقد كان نجاحًا رياضيًا كبيرًا مع الهلال، خاصة بعد الفوز بدوري أبطال آسيا، ومن ناحية أخرى أحببت هذا البلد وقضيت وقتًا رائعًا في الرياض"".
وتابع المدرب السابق للهلال: "لا زلت أحتفظ بعلاقات جيدة مع إدارة النادي ومسؤوليه، لقد تكيفت مع الثقافات المختلفة وهذا يساعدني باستمرار في مسيرتي الرياضية والتدريبية، سواء داخل أوروبا أو خارجها".
يذكر أن "جارديم" قاد الهلال للتتويج بلقبَيْ دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي، قبل إقالته من تدريب الفريق بواسطة إدارة النادي وتعيين الأرجنتيني رامون دياز بدلًا منه.