مدرب الهلال السابق "جارديم": "أحببت هذا البلد وقضيت وقتًا رائعًا في الرياض"

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ريكورد"، الأربعاء، قال جارديم: "لقد كان نجاحًا رياضيًا كبيرًا مع الهلال، خاصة بعد الفوز بدوري أبطال آسيا، ومن ناحية أخرى أحببت هذا البلد وقضيت وقتًا رائعًا في الرياض"".