مدير الأكاديمية السعودية لحكام كرة القدم "خليل جلال": نسعى لإعداد جيل من الحكام الشبان

تدشن، غداً الأربعاء، سادس ورش عمل الأكاديمية السعودية لحكام كرة القدم، والتي تستمر حتى السبت المقبل.
وقال الحكم المعتزل ومدير الأكاديمية خليل جلال: إن الورشة تنطلق بمشاركة 74 متدربًا، التي تحتضنها منطقة القصيم، بواقع 54 متدربًا من الفئة العمرية (16 إلى 19 عامًا)، و20 من الفئة العمرية (20 إلى 25 عامًا).
وأشار خليل جلال إلى أن استهداف الأكاديمية إعداد جيل من الحكام السعوديين الشبان، يغطي كل المناطق ويتدرج عبر المسابقات، وتوفير كادر تحكيمي مدرَّب لقيادة مباريات البطولات المدرسية.
وشدد مدير الأكاديمية إلى تطرُّق الورش إلى الجوانب النفسية واللغوية، إضافة إلى الشق الفني، مؤكدًا مشاركة المحاضرين الموجودين خارج السعودية عبر تطبيق "زووم" للاتصال المرئي.