مدير الأكاديمية السعودية لحكام كرة القدم "خليل جلال": نسعى لإعداد جيل من الحكام الشبان

وقال الحكم المعتزل ومدير الأكاديمية خليل جلال: إن الورشة تنطلق بمشاركة 74 متدربًا، التي تحتضنها منطقة القصيم، بواقع 54 متدربًا من الفئة العمرية (16 إلى 19 عامًا)، و20 من الفئة العمرية (20 إلى 25 عامًا).