مهاجم الأهلي "السومة" لجماهير ناديه: نعدكم بأن تفرحوا.. فقط احضروا للملعب وساندونا

طلب مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وهدافه التاريخي السوري عمر السومة، من جماهير ناديه المساندة والحضور في المباريات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واعداً إياهم بالفرح وتحقيق الانتصارات.
كما قدم "السومة" الاعتذار لجماهير ناديه؛ بسبب نتائج فريقه غير المُرْضية هذا الموسم.
وتابع "السومة"، في فقرة "Q/A" الرمضانية عبر الحساب الرسمي للأهلي على "تويتر": "سجلت 7 هاتريك مع الأهلي، وسجلت أمام النصر والرائد أكثر من هاتريك".
وأكد أنه سجل مع الأهلي السعودي، "195 هدفًا و27 تمريرة حاسمة".
وعن النادي الذي سجل في شباكه هدفه رقم 100، أضاف: "هذا الهدف جاء في مرمى القادسية بضربة رأسية".
وحول ذكرياته التهديفية في رمضان، قال "السومة": "لا أتذكر كثيرًا، لكن أقرب الأهداف كان في الموسم الماضي أمام الدحيل القطري في الدقيقة 91 بالبطولة الآسيوية".