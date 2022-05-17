مهاجم "النصر" جوناثان مطلوب في "المكسيك"

كشفت تقارير صحفية مكسيكية أن كلاً من ناديي كروز ازول ومونتيرى المكسيكيين قد أبديا اهتماماً بلاعب النصر جوناثان رودريغز للتعاقد معه خلال الموسم القادم.
وقالت صحيفة "TUDN" المكسيكية إن الأندية هناك بدأت بالفعل في محادثات مع المهاجم الأوروغوياني للانضمام لأحد الأندية المكسيكية.
وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن نادي كروز ازول مستعد لتقديم عرض لنادي النصر يقدر بقيمة 7 ملابين دولار لشراء عقد جوناثان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكتبت صحيفة "Esto" المكسيكية في وقت سابق أن رودريغيز تحول من هداف الكرة المكسيكية للاعب يفتقد للتهديف حالياً مع النصر.