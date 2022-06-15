موسم الجيمرز يعلن قائمة بطولات النخبة.. بمجموع جوائز يبلغ 15 مليون دولار

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة لموسم الجيمرز، الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم؛ قائمة البطولات ضمن منافسات النخبة التي ستشهد مشاركة أفضل الفرق العالمية بجوائز مالية يبلغ مجموعها 15 مليون دولار أمريكي.
وعلى مدار 6 أسابيع من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر، ستقام 5 بطولات عالمية في مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية؛ وهي: Rocket League و Dota 2 و Fortnite و Tom Clancy’s Rainbow Six Siege و PUBG MOBILE.
وتم بناء موقع ضخم مخصص للحدث العالمي ومزود بأحدث التقنيات لاحتضان منافسات بطولات النخبة وتقديم أفضل تجربة للفرق واللاعبين، إضافة إلى الجماهير والزوار في بوليفارد رياض سيتي؛ إذ ستشهد بطولة Fortnite مشاركة أفضل لاعبي اللعبة الشهيرة من مختلف أنحاء العالم، في حين يشارك 24 من نخبة الفرق العالمية في بطولة Rocket League، ومن ضمنهم: الفريق السعودي Falcons، وفريق Furia Esports من أمريكا اللاتينية، وفريقا FaZe Clan و Rogue من أمريكا الشمالية. كما ستشهد بطولة Dota 2 مشاركة 8 فرق عالمية، ومن بينها الفريق السعودي Deboosters الذي تأهل للمشاركة في موسم الجيمرز بعد تحقيقه لقب بطولة منافسات النخبة الخاصة بـ"لاعبون بلا حدود" في اللعبة نفسها.
ومن المنتظر مشاركة 8 فرق عالمية أخرى في بطولة Rainbow Six Siege ؛ ومنها: فريق TSM FTX من أمريكا الشمالية، وفريق Liquid من أمريكا اللاتينية.
وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "موسم الجيمرز هو حدث مميز جدًّا، ويسعدنا أن نرحب بنخبة الفرق واللاعبين في هذا الحدث العالمي الذي يهدف إلى نقل الرياضات والألعاب الإلكترونية من عالمها الافتراضي إلى أرض الواقع في مدينة الرياض".
وأضاف: "الموسم فرصة خاصة ليتعرف عشاق ومحبو الرياضات والألعاب الإلكترونية على أفضل المواهب المشاركة في بطولات النخبة، ومشاهدتهم عن قرب وهم يخوضون المنافسات، ونأمل أن يسهم ذلك في إلهام الجيل القادم من اللاعبين في المملكة وخارجها، وأن يعزز من شغفهم والتزامهم تجاه مشهد الألعاب الإلكترونية".
يذكر أن الموسم سيركز على 4 محاور رئيسة: منافسات الرياضات والألعاب الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم، كما ستقام سلسلة من الحفلات على مدى ثمانية أسابيع، إضافة إلى أكثر من ألف نشاط ترفيهي ضمن فعاليات موسم الجيمرز.
وتُنقل مجريات بطولات موسم الجيمرز مباشرة على قنوات الموسم في مختلف المنصات من خلال أكثر من 8 لغات مختلفة، كما سيتم الإعلان لاحقًا عن المزيد من التفاصيل حول أسماء النجوم المشاركين والفعاليات، وبالإمكان متابعة آخر المستجدات حول موسم الجيمرز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.