موسم الجيمرز يعلن قائمة بطولات النخبة.. بمجموع جوائز يبلغ 15 مليون دولار

وتم بناء موقع ضخم مخصص للحدث العالمي ومزود بأحدث التقنيات لاحتضان منافسات بطولات النخبة وتقديم أفضل تجربة للفرق واللاعبين، إضافة إلى الجماهير والزوار في بوليفارد رياض سيتي؛ إذ ستشهد بطولة Fortnite مشاركة أفضل لاعبي اللعبة الشهيرة من مختلف أنحاء العالم، في حين يشارك 24 من نخبة الفرق العالمية في بطولة Rocket League، ومن ضمنهم: الفريق السعودي Falcons، وفريق Furia Esports من أمريكا اللاتينية، وفريقا FaZe Clan و Rogue من أمريكا الشمالية. كما ستشهد بطولة Dota 2 مشاركة 8 فرق عالمية، ومن بينها الفريق السعودي Deboosters الذي تأهل للمشاركة في موسم الجيمرز بعد تحقيقه لقب بطولة منافسات النخبة الخاصة بـ"لاعبون بلا حدود" في اللعبة نفسها.