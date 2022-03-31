"مومباي سيتي" الهندي يصل الرياض للمشاركة في دوري أبطال آسيا

وصلت، اليوم الخميس، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعثة فريق مومباي سيتي الهندي استعدادًا للمشاركة في مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، إحدى المجموعات الخمس التي تحتضنها المملكة.

وكان في استقبال بعثة الفريق الهندي عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذين رافقوا البعثة حتى مقر إقامتها.