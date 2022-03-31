"مومباي سيتي" الهندي يصل الرياض للمشاركة في دوري أبطال آسيا

وصلت، اليوم الخميس، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعثة فريق مومباي سيتي الهندي استعدادًا للمشاركة في مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، إحدى المجموعات الخمس التي تحتضنها المملكة.
وكان في استقبال بعثة الفريق الهندي عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذين رافقوا البعثة حتى مقر إقامتها.
ويتواجد فريق مومباي سيتي في المجموعة الثانية بجانب فريق الشباب السعودي وكل من الجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي.
يذكر أن فريق الشباب سيستهل مشواره في دور المجموعات بمواجهة الفريق الهندي يوم 7 أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تحتضن 4 مدن سعودية هي: "الرياض، جدة، الدمام، بريدة" مباريات 5 مجموعات بدوري الأبطال، وذلك خلال الفترة من 7-27 أبريل المقبل، وبمشاركة 4 أندية من ممثلي الوطن "الهلال - الشباب - الفيصلي - التعاون".