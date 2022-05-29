نادي "الشباب" ينتزع بطولة المملكة للتايكوندو.. و"السلام" يحل ثانيًا

انتزع فريق نادي الشباب للتايكوندو بطولة المملكة للفرق الجماعية التي أقيمت بصالة نادي الهلال يومي 26-27 مايو، بمشاركة 30 ناديًا، وحلّ السلام الذي عاد بقوة ثانيًا، والأخدود الذي قدم مستوى تنافسيًّا عاليًا استطاع معه تحقيق المركز الثالث بعد أن تجاوز النصر في دور الـ16، والترجي في دور الثمانية، وخسر أمام السلام في نصف النهائي، فيما حقق المركز الرابع الوحدة.