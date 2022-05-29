نادي "الشباب" ينتزع بطولة المملكة للتايكوندو.. و"السلام" يحل ثانيًا

انتزع فريق نادي الشباب للتايكوندو بطولة المملكة للفرق الجماعية التي أقيمت بصالة نادي الهلال يومي 26-27 مايو، بمشاركة 30 ناديًا، وحلّ السلام الذي عاد بقوة ثانيًا، والأخدود الذي قدم مستوى تنافسيًّا عاليًا استطاع معه تحقيق المركز الثالث بعد أن تجاوز النصر في دور الـ16، والترجي في دور الثمانية، وخسر أمام السلام في نصف النهائي، فيما حقق المركز الرابع الوحدة.
وفي منافسات درجة الشباب حقق لقبها صاحب الصدارة فريق أبها، وحل السلام وصيفًا بعد مباراة مثيرة شهدت تفوق الناديين، وجاء الهلال ثالثًا، والرياض رابعًا، وحصل فريق الزلفي على جائزة الفريق المثالي.
وحضر منافسات البطولة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد بن زيد الوبران، وعضو مجلس الإدارة عبدالله المالكي، ومدير الاتحاد محمد الحبابي.
ومن جانب آخر اطمأنّ الاتحاد السعودي للتايكوندو على سلامة لاعب نادي النور البطل عبدالرحمن مصطفى القرني، الذي تعرّض لكسر مضاعف نُقل على إثره للمستشفى وسيجري عملية خلال الأيام القادمة.
وعلى الصعيد القاري حقّق الحكم الدولي المهند الزعبي جائزة أفضل حكم، وذلك ضمن مشاركته القارية في بطولة الشارقة التأهيلية للألعاب البارالمبية الآسيوية #هانغتشو_2022.