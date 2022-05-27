نهائي دوري أبطال أوروبا: ليفربول يبحث عن الثأر.. وريال عن تعزيز رقمه القياسي

فيما يخوض ليفربول نهائي السبت باحثًا عن استرداد اعتباره من ريال مدريد الإسباني الساعي من جهته إلى تعزيز رقمه القياسي باللقب الرابع عشر في تاريخه. وعلى الرغم من سجل ريال الحافل بالفوز بآخر 7 نهائيات لدوري أبطال أوروبا بلغها الفريق، سيستمد ليفربول الثقة من حقيقة واحدة، هي أنه كانت آخر مرة خسر فيها الفريق الإسباني المباراة النهائية لأرفع مسابقة أوروبية للأندية عام 1981 عندما تغلب عليه ليفربول 1-0 في باريس أيضًا.