رياضة

نهائي كأس الملك بحضور ولي العهد.. عاشرة للهلال أم يكتب الفيحاء التاريخ؟

الليلة في نهائي "أغلى الكؤوس" على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة
نهائي كأس الملك بحضور ولي العهد.. عاشرة للهلال أم يكتب الفيحاء التاريخ؟
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد
أحمد سرور
أحمد سرور

في أمسية رياضية كروية يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، الذي يجمع فريق الهلال ونظيره الفيحاء، للموسم الرياضي الحالي 2021-2022.

بحضور ولي العهد

وأناب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، لحضور المباراة، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

إنقاذ الموسم والحلم التاريخي

ويسعى الهلال لتحقيق اللقب العاشر في مسابقة أغلى الكؤوس، كما أنه لا يزال متمسكًا بأمل تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في حال تجاوز الاتحاد (المتصدر) في الكلاسيكو المنتظر (الجولة الـ27)، على أمل أن يتعثر الأخير في مبارياته المتبقية في الدوري.

ويواجه الهلال غياب السباعي (كاريلو، كويلار، المفرج، الشهري، المالكي، الشهراني بداعي الإصابة، فيما يغيب كنو بسبب الإيقاف).

وفي المقابل يغيب عن الفيحاء الثلاثي (مالك العبد المنعم، مخير الرشيدي وصامويل أوسو) بداعي الإصابة.

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كأس خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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