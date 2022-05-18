نهائي كأس الملك بحضور ولي العهد.. عاشرة للهلال أم يكتب الفيحاء التاريخ؟

ويسعى الهلال لتحقيق اللقب العاشر في مسابقة أغلى الكؤوس، كما أنه لا يزال متمسكًا بأمل تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في حال تجاوز الاتحاد (المتصدر) في الكلاسيكو المنتظر (الجولة الـ27)، على أمل أن يتعثر الأخير في مبارياته المتبقية في الدوري.