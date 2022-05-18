نهائي كأس الملك بحضور ولي العهد.. عاشرة للهلال أم يكتب الفيحاء التاريخ؟

في أمسية رياضية كروية يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، الذي يجمع فريق الهلال ونظيره الفيحاء، للموسم الرياضي الحالي 2021-2022.
وأناب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، لحضور المباراة، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.
ويسعى الهلال لتحقيق اللقب العاشر في مسابقة أغلى الكؤوس، كما أنه لا يزال متمسكًا بأمل تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في حال تجاوز الاتحاد (المتصدر) في الكلاسيكو المنتظر (الجولة الـ27)، على أمل أن يتعثر الأخير في مبارياته المتبقية في الدوري.
ويواجه الهلال غياب السباعي (كاريلو، كويلار، المفرج، الشهري، المالكي، الشهراني بداعي الإصابة، فيما يغيب كنو بسبب الإيقاف).
وفي المقابل يغيب عن الفيحاء الثلاثي (مالك العبد المنعم، مخير الرشيدي وصامويل أوسو) بداعي الإصابة.