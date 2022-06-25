هدف لاعب النصر "تاليسكا" بمرمى الحزم الأجمل في الجولة 29

وحصل هدف تاليسكا، على الغالبية العظمى بمجموع وصل إلى 59.4 % من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم (16.510) مصوت، متقدمًا بفارق كبير عن هدف جوليو تفاريس لاعب الفيصلي بمرمى الطائي، والذي حل بالمرتبة الثانية بـ20.7% من الأصوات، فيما حل هدف الإسباني نونو لاعب ضمك بمرمى الباطن بالمرتبة الثالثة بـ19.9 % من الأصوات.