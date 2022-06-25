هدف لاعب النصر "تاليسكا" بمرمى الحزم الأجمل في الجولة 29

حصل هدف المحترف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر بمرمى الحزم، على جائزة أجمل هدف في الجولة الـ29 وما قبل الأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير.
وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت.
وسجل نجم النصر هدفين في المباراة في الدقائق (60 و 90+3) ، وقد حصل الهدف الثاني على الجائزة، كونه سجل بطريقة رائعة من خلال ركلة حرة مباشرة سددها مباشرة باتجاه المرمى.
وحصل هدف تاليسكا، على الغالبية العظمى بمجموع وصل إلى 59.4 % من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم (16.510) مصوت، متقدمًا بفارق كبير عن هدف جوليو تفاريس لاعب الفيصلي بمرمى الطائي، والذي حل بالمرتبة الثانية بـ20.7% من الأصوات، فيما حل هدف الإسباني نونو لاعب ضمك بمرمى الباطن بالمرتبة الثالثة بـ19.9 % من الأصوات.