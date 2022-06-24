هل ستتم زيادة عدد فرق دوري المحترفين الموسم المقبل؟

وكانت تقارير إعلامية قد قالت في الساعات القليلة الماضية أن هناك نية لدى رابطة الدوري السعودي للمحترفين لزيادة عدد الأندية في الموسم المقبل حتى لا يتم تهبيط النادي الأهلي الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الهبوط.