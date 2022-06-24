هل ستتم زيادة عدد فرق دوري المحترفين الموسم المقبل؟

كشفت مصادر إعلامية محلية اليوم الجمعة أنه ليس هناك زيادة بعدد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل 2022/2023.
وأوضحت مصادر مطلعة في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنه لم تناقش أي شيء يخص زيادة عدد أندية الدوري السعودي الموسم المقبل.
وأشارت أن زيادة عدد الأندية في دوري المحترفين ستتم ابتداءً من موسم 2023-2024 المقبل.
وذكرت أن جدول دوري المحترفين للموسم المقبل والذي تعده شركة أميركية بات جاهزاً وتبقى بعض التفاصيل الصغيرة وإعلانه سيكون بعد شهر تقريباً.
وكانت تقارير إعلامية قد قالت في الساعات القليلة الماضية أن هناك نية لدى رابطة الدوري السعودي للمحترفين لزيادة عدد الأندية في الموسم المقبل حتى لا يتم تهبيط النادي الأهلي الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الهبوط.
وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتزم إلغاء الهبوط وزيادة فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتم الإعلان رسميًا بعد مباراة الأهلي والشباب في الجولة الأخيرة.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، كشف في أبريل الماضي عن زيادة عدد فرق بطولة الدوري من 16 إلى 18 فريقًا بداية من موسم 2023-2024 بهبوط فريقين في الموسم المقبل 2022-2023 وصعود 4 فرق.
يشار إلى أن الموسم المقبل من بطولة الدوري السعودي 2022-2023 سوف ينطلق في 25 أغسطس القادم، بعدما تأخر نهاية الموسم الحالي إلى 27 من يونيو الجاري.