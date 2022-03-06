وزير الرياضة يعيد تشكيل مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي

وقالت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" :"إشارة إلى المادتين (10) و (13/1/4) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، ومواكبة للجهود التطويرية في القطاع الرياضي، وإيماناً بأهمية المنظومة القانونية التي تعد ركيزة من ركائز القطاع بمختلف مكوناته؛ جاء تشكيل مركز التحكيم الرياضي السعودي كالآتي: