وزير الرياضة يعيد تشكيل مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية العربية السعودية، قراراً يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وقالت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" :"إشارة إلى المادتين (10) و (13/1/4) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، ومواكبة للجهود التطويرية في القطاع الرياضي، وإيماناً بأهمية المنظومة القانونية التي تعد ركيزة من ركائز القطاع بمختلف مكوناته؛ جاء تشكيل مركز التحكيم الرياضي السعودي كالآتي:
الدكتور محمد باصم (رئيساً)
علي القحطاني (عضواً)
. فارس الضبيبان (عضواً)
. حسن التخيفي (عضواً)
الدكتورة نجلاء الحقيل (عضواً)
مسفر آل بقيه (عضواً بصفته ممثلاً لرابطة المدربين)
هاني آل محمد (عضواً بصفته ممثلاً للجنة اللاعبين).
وأضاف البيان :"ويأتي هذا القرار كإعلان لمرحلة تستهدف تطوير منظومة المركز؛ إسهاماً في جودة الخدمات المقدمة منه، وتعزيزاً لفاعلية أدواره وآليات العمل فيه وشراكاته محلياً ودولياً بما يواكب المرحلة المقبلة ويتوافق مع متطلبات التطور الرياضي.