وفاة اللاعب الجزائري بلال بن حمودة بحادث سير

يُذكر أن ابن حمودة سجَّل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في المباراة التي تغلب فيها على منتخب الكونغو الديمقراطية بثلاثية نظيفة أمس الخميس في ختام الجولة الثانية من الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها الجزائر استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.