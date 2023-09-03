شاهد.. إسطبل أبناء خالد بن سلطان يتوج باللقبين الأغلى في موسم سباقات الطائف

وتعليقًا على التتويج بكأس الملك فيصل في نسختها الثالثة، صرح الأمير فهد بن خالد بن سلطان، قائلًا: "أبارك للأمير خالد بن سلطان، عراب الخيل العربية، على هذا الفوز المستحق للسنة الثالثة على التوالي"؛ موضحًا أن "كل النسخ قوية، والأصعب دائمًا أن تفوز بإنتاجك، و"الخالدية" كل الكؤوس التي فازت بها في السنتين الماضيتين تحققت بخيل من إنتاجها، ومنذ أن بدأ الإسطبل والأمير خالد بن سلطان مهتم بتركيبة الدماء".