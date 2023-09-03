شاهد.. إسطبل أبناء خالد بن سلطان يتوج باللقبين الأغلى في موسم سباقات الطائف

تحت رعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وأمام حضور جماهيري غفير، تُوّج إسطبل أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بكأس الملك فيصل، وكأس الأمير عبدالله الفيصل، للخيل العربية الأصيلة، في ختام الحفل الـ39 من موسم سباقات الطائف، على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز في الحوية.
وفاز الجواد "نديم الملوك الخالدية"، الذي قاده الخيال عادل الفريدي، بشوط كأس الملك فيصل، ثامن وآخر أشواط الحفل. وقبل ذلك مباشرةً فاز الجواد "عسفان الخالدية"، بقيادة من الخيال عبدالله العوفي، بشوط كأس الأمير عبدالله الفيصل. وكلا الشوطين مصنف عالميًّا، بجائزة قدرها مليون ريال لكل منهما، نصفها لصاحب المركز الأول.
وتعليقًا على التتويج بكأس الملك فيصل في نسختها الثالثة، صرح الأمير فهد بن خالد بن سلطان، قائلًا: "أبارك للأمير خالد بن سلطان، عراب الخيل العربية، على هذا الفوز المستحق للسنة الثالثة على التوالي"؛ موضحًا أن "كل النسخ قوية، والأصعب دائمًا أن تفوز بإنتاجك، و"الخالدية" كل الكؤوس التي فازت بها في السنتين الماضيتين تحققت بخيل من إنتاجها، ومنذ أن بدأ الإسطبل والأمير خالد بن سلطان مهتم بتركيبة الدماء".
وأقيم الشوط الثامن من الحفل، الذي يعد أقوى الحفلات السباقية في الموسم، على مسافة 1600 متر، وكان مفتوح الدرجات بعمر 3 سنوات. وحصد "نديم الملوك الخالدية" المركز الأول بعد منافسة شديدة مع عدد من الجياد المشاركة وبفارق طول واحد عن "النجم المنير"، الذي قاده الخيال إيدي كاسترو.
وأجري الشوط السابع، شوط كأس الأمير عبدالله الفيصل في نسختها الثانية، على مسافة 2000 متر، كانت مفتوحة الدرجات، وحدد العمر فيه بـ4 سنوات فأكثر. ووصل "عسفان الخالدية"، بطل كأس الملك فيصل العام الماضي، أولًا إلى خط النهاية، بعدما ظل مطاردًا لـ"قسورة الخالدية"، ثم اندفع وتقدم عليه في الـ400 متر الأخيرة، ليظفر بكأس الأمير عبدالله الفيصل، التي توج بها "قسورة الخالدية" العام الماضي.
وتَحقق فوز "نديم الملوك الخالدية" و"عسفان الخالدية" تحت توجيهات المدرب سعد مطلق، الذي صرح قائلًا: "أتقدم بالشكر الجزيل لمقام مولاي خادم الحرمين وسمو سيدي ولي العهد، عراب رؤية 2030، الذي رفع مستوى الفروسية في المملكة وجعلنا في المصافّ الأولى من ناحية الكؤوس والجوائز والترتيبات".
وأكمل "مطلق" الذي أحاط به المحتفلون معه: "الشكر والتقدير للأمير خالد بن سلطان الذي أولانا هذه المهمة، والشكر والتقدير للأمير خالد الفيصل على استحداث هاتين الكأسين، كما أشكر الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة الفروسية، على إجراء هذه السباقات".
وصنعت الـ400 متر الأخيرة فوز الجواد "هاوقنون أوفيوث"، المملوك لسعد علي المطيري، بالشوط السادس، الذي كانت كأس عكاظ، في نسختها الثالثة، عنوانًا للمنافسة فيه؛ حيث وضع الخيال لويس موراليس الجواد، الذي دربه ناصر فواز، في موقع متقدم بين المشاركين وخلف الصدارة، ثم انقض عليه عند شارة الـ400 متر الأخيرة، ووسع الفارق، مع ملاحقيه وعلى رأسهم الجواد "قو فاست تراولاند"، حاسمًا السباق الذي بلغ طوله 2000 متر.
وبعد التتويج بكأس عكاظ، قال المدرب ناصر فواز في تصريح من الميدان: "استعددنا لهذا السباق منذ بداية الموسم، هذا الجواد سرعته واحدة، وخطتنا كانت أخذ الصدارة بأي حال".
ووصل مجموع جوائز شوط كأس عكاظ إلى 700 ألف ريال، بينما بلغ مجموع جوائز أشواط كؤوس الطائف 400 ألف ريال لكل من الشوطين الثاني والثالث من الحفل، و500 ألف ريال لكل من الشوطين الرابع والخامس من الحفل.
واستهل الحفل الذي انطلق عصر اليوم، ووصل مجموع جوائز أشواطه الثمانية، التي شملت سبع كؤوس، إلى 4 ملايين و550 ألف ريال، بشوط على مسافة 2000 متر، فاز به الجواد "الفخر"، المملوك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بقيادة الخيال كاميلو أوسبينا، وإرشاد المدرب عبدالله البداح، متفوقًا على أقرب منافسيه: "العاضد" و"دنفر" و"راية العلياء"، الذي حل وصيفًا.
وبعد انتهاء الشوط الأول، بدأت مع الشوط الثاني، أشواط الكؤوس السبعة؛ حيث افتتح الجواد "ابن العرين"، المملوك للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، سجل الأبطال متوجًا بأولى كؤوس الطائف الأربعة، مع الخيال محمد الدهام والمدرب هشام عبدالواحد.
وحافظ "ابن العرين" على صدارة الشوط الثاني من الحفل، الذي امتد لـ1400 متر، من بدايته تقريبًا إلى نهايته، وسط ملاحقة مستمرة من ملاحقيه، وحسم المنافسة بطول رقبة واحدة عن الجواد "للعلم"، الذي قاده الخيال عبدالله الفيروز.
وحققت الفرس "طيبة فال"، المملوكة لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كأس الطائف المقدمة من المسار الرياضي، بعدما فازت بالشوط الثالث، على مسافة 1400 متر. وفرضت "طيبة فال" صدارتها من البداية ووسعت الفارق قبل خط النهاية، بقيادة الخيال محمد الشريماء، وإرشاد المدرب أحمد محمود.
وفي تصريح له من الميدان، قال طلال بن شريم، المشرف على الإسطبل الأبيض: "طيبة فال" اسم على مسمى، والشوط كان محكًّا كبيرًا مع نخبة أفراس السنتين في موسم سباقات الطائف".
وذهبت قمة ترتيب الشوط الرابع، الذي امتد لـ1600 متر، إلى الجواد "كومشنر كنق"، المملوك لفيصل الجضعي القحطاني، بقيادة الخيال لويس موراليس وتوجيهات المدرب صباح الشمري. وتسيد "كومشنر كنق"، بطل كأس ديربي السعودية 2023، الشوط كاملًا، وحصد كأس الطائف المقدمة من مجموعة بوتيك.
وتعبيرًا عن رغبته في تحقيق مزيد من الألقاب -ليس فقط في موسم الطائف وحسب ولكن أيضًا في موسم الرياض الذي سينطلق أكتوبر المقبل- صرح المالك فيصل الجضعي القحطاني بعد التتويج بالكأس قائلًا: "الخطة المرسومة من قبلنا ومن قِبَل الطاقم، أن نصل إلى كأس السعودية".
وظفرت الفرس "مزيونة"، المملوكة للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، بكأس الطائف المقدمة من التنفيذي؛ إثر اقتناصها قمة الشوط الخامس، الذي بلغت مسافته 1600 متر. وقاد الخيال محمد الحبيل "مزيونة"، التي دربها ثامر الديحاني، إلى الصدارة، بعد انتصاف الشوط تقريبًا، واختتمه بفارق مريح من الأطوال عن باقي الخيالة.
وقال المدرب ثامر الديحاني في تصريح بعد تسلم الكأس: "مزيونة زينتنا في هذا اليوم الكبير، وكنت متفائلًا بها قبل الشوط، وذكرت ذلك للخيال، هذه الفرس أعطتنا عملًا جيدًا، وأبارك للشيخ عبدالله مالكها".
يُذكر أن فعاليات موسم سباقات الطائف التي انطلقت مطلع يونيو الماضي؛ لا تزال مستمرة حتى السبت الموافق الـ7 من أكتوبر المقبل، بثلاث حفلات كل أسبوع أيام الخميس والجمعة والسبت، على أن تنطلق سباقات موسم الرياض في الأسبوع الأخير من الشهر نفسه.